Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall auf B303 im Bezirk Hollabrunn

Ein Verkehrsunfall auf der B303 im Gemeindegebiet von Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) hat am Montagnachmittag sechs Verletzte gefordert. In die Kollision waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich drei Autos verwickelt. Die Insassen wurden in die Landeskliniken Horn und Korneuburg transportiert.