Brand in betreutem Senioren-Wohnhaus in Baden: 28 Personen gerettet

In einem mehrstöckigen Wohnhaus in Baden ist in der Nacht auf Sonntag ein Wohnungsbrand ausgebrochen. 28 Personen mussten von der Feuerwehr aus dem verrauchten Gebäude, in dem sich betreute Seniorenwohnungen befinden, geborgen werden. Ein Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Baden.

Wohnung brannte komplett aus

Fünf Feuerwehren mit rund 80 Einsatzkräften waren an den Löscharbeiten beteiligt. Die Wohnung brannte komplett aus. Das restliche Gebäude sei nach einer Entrauchung aber wieder benutzbar, sodass der Großteil der Evakuierten wieder ins Haus zurückkehren konnte, so der Feuerwehrsprecher. Zur Brandursache gab es am Sonntagvormittag noch keine gesicherten Erkenntnisse.