Mächtiger Holzhaufen neben Wald stand bei Sindelburg in Vollbrand

Ein lichterloh brennender mächtiger Holz- und Reisighaufen holte im Bezirk Amstetten in der Nacht auf Donnerstag etliche Dutzend Feuerwehrleute aus den Betten. Insgesamt 12 Feuerwehren rückten zu dem Großbrand zwischen Oed und Sindelburg aus.

Großalarm

Das aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochene Feuer wurde kurz vor Mitternacht gemeldet. Beim Eintreffen am Einsatzort stand der Reisigberg bereits in Vollbrand, berichtete die Feuerwehr Oed-Markt. Weil auch gleich neben dem Brandherd ein Wald angrenzte und aufgrund der Trockenheit auch ein Übergreifen der Flammen drohte, wurde von der Bezirksalarmzentrale Amstetten die Einsatzstufe von B2 auf B3 erhöht. Die Einsatzleitung hatte die FF Sindelburg (Gemeinde Wallsee) inne.