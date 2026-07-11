Leobersdorf: Großeinsatz wegen meterhoher Flammen im Garten

Brennende Bäume, Hecken und Thujen haben Freitagabend in Leobersdorf (Bezirk Baden) für einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Um 19.30 Uhr heulten die Sirenen im Ort, nachdem zu einem „Brand im Garten“ alarmiert worden war.

Wegen der massiven Trockenheit drohte das Feuer auf angrenzende Felder und Gebäude überzugreifen. Aufmerksame Anrainer hatten das Feuer auf einem Privatgrundstück bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.