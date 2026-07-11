Leobersdorf: Großeinsatz wegen meterhoher Flammen im Garten
Brennende Bäume, Hecken und Thujen haben Freitagabend in Leobersdorf (Bezirk Baden) für einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Um 19.30 Uhr heulten die Sirenen im Ort, nachdem zu einem „Brand im Garten“ alarmiert worden war.
Wegen der massiven Trockenheit drohte das Feuer auf angrenzende Felder und Gebäude überzugreifen. Aufmerksame Anrainer hatten das Feuer auf einem Privatgrundstück bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.
Gefahr für Gebäude und Weingärten
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits rund 400 Quadratmeter in Brand, darunter auch ein Baum. Das Feuer breitete sich in beide Richtungen aus. „Einerseits brannten bereits die Thujen eines Gartens und das Feuer drohte über den Garten in Richtung des Hauses überzugreifen. Andererseits bestand die Gefahr, dass sich der Brand weiter in Richtung der Weingärten ausbreitet“, berichtete die Feuerwehr.
Durch das rasche Eingreifen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. In weiterer Folge wurde der Brand gelöscht und bestehende Glutnester abgelöscht. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Bewohner des betroffenen Grundstücks waren nicht anwesend. Die Polizei ermittelt.
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