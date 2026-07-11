Mann wollte Katze retten: Feuerwehr holte ihn selbst vom Dach

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist es Freitagabend für die Feuerwehr Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) gekommen. Ein Mann war beim Versuch, eine Katze vom Dach eines Einfamilienhauses zu retten, in Notlage geraten.

Die Feuerwehr befreite den Mann mit dem Hubsteiger aus seiner misslichen Lage.

Alarmierte Menschenrettung

Die Einsatzkräfte wurden gegen 20.20 Uhr zur Menschenrettung „Person auf Dach“ alarmiert. Vor Ort angekommen wurde ein Mann am Dach eines Einfamilienhauses vorgefunden.

Er war hinaufgeklettert, um seine Katze vom Dach zu retten. Allerdings konnte der Tierfreund selbst nicht mehr vor noch zurück. Er wurde von der Feuerwehr mittels Hubsteiger gerettet und zusammen mit seiner Katze vom Dach geholt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall zum Glück niemand.