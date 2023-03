Boulevardkomödie über Konsumkampf wird wiederbelebt

In dem Stück geht es um zwei benachbarte Paare in einem Nobelvorort von Wien. Ganz authentisch heißt dieser auch auf der Bühne Gießhübl. Die Nachbarn versuchen sich, in materiellen Dingen gegenseitig zu übertrumpfen. Doch es handelt sich mehr um Schein als um Sein, denn Geld haben beide Paare eigentlich keines. Und so führt die dreiwöchige Weltreise nur in den eigenen Keller. Mit ungeahnten Folgen.

Gründungsmitglieder

Nach der bäuerlichen Komödie „Der G’wissenswurm“ aus dem Vorjahr, bei dem die Gründungsmitglieder des Karl Theater ein Dacapo auf der Bühne gaben, kommen heuer die jüngeren Darsteller vor den Vorhang. Dass man auf den Boulevard setzt, sei auch den vielen Krisen geschuldet.

„Je düsterer die Zeiten, desto eher wollen die Leute etwas Lustiges sehen“, sagt Rittler. Das Publikum erwartet heuer eine etwas andere Bühne als gewohnt. Die Kulissen wurden von den Stück-Urhebern aus Groß-Enzersdorf geliehen. „Wir haben sie adaptiert und neu gestrichen“, erzählt Herbert Knopf, ebenfalls ein Gründungsmitglied des Theaters.