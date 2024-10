Vösendorf: Illegales Bordell im Wohngebiet sorgt für Aufregung

Dass in dem "Massagesalon" in der Wiesengasse tatsächlich Prostitution betrieben wird, bestätigt man seitens des Bezirkspolizeikommandos Mödling. Bereits im Sommer dieses Jahres sei man deshalb aktiv geworden. Es gab eine Überprüfung des Betriebes und eine Meldung an das Landeskriminalamt. Dieses übernahm die weiteren Ermittlungen - auch in Hinblick auf möglichen Menschenhandel. Weitere Schritte müsse nun die Bezirkshauptmannschaft Mödling ergreifen.

Bis zu 7.200 Euro Geldstrafe

Das tut Bezirkshauptmann Philipp Enzinger auch, wie er auf KURIER-Nachfrage betont. "Es stimmt, dass die Prostitution dort nach der Verordnung der Gemeinde verboten ist. Laut Gesetz können wir Verstöße gegen dieses Verbot beim ersten Mal mit bis zu 3.600 Euro Geldstrafe ahnden, bei jedem weiteren Fall mit bis zu 7.200 Euro." Die Behörde könne den Betrieb allerdings rein rechtlich nicht schließen: "Das ist im Gesetz nicht vorgesehen." Ein Strafverfahren werde derzeit gerade geprüft.