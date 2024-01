Bluttat in Strasshof: Unterbringung für Mann (28)

Am Landesgericht Korneuburg ging am Dienstag ein Prozess um eine Bluttat in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) im April über die Bühne. Ein 28-Jähriger soll seine 60-jährige Mutter mit einem Küchenmesser erstochen haben, auch der Stiefvater (70) wurde bei der Attacke schwer verletzt.

Der Betroffene ist laut einem psychiatrischen Gutachten nicht zurechnungsfähig.

