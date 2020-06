Blizzard legte den Verkehr lahm

Das war zu schön, um wahr zu sein: Nur wenige Minuten zu spät fuhr der IC Montagmittag in St. Pölten Richtung Wien ein – trotz Schneechaos. Auch in Hütteldorf schien alles in Ordnung. Keine Durchsagen, keine Probleme? Falsch. Irgendwo auf der Strecke in Wien-Penzing blieb der Zug stehen. Nach zehn Minuten kam dann eine Durchsage: Wegen Schneeverwehungen kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen im Großraum Wien. Nach 20 Minuten dasselbe und nach 40 wieder. „Wenn die ÖBB das schon in Hütteldorf gesagt hätten, wäre ich in die U-Bahn umgestiegen“, sagte Carina Feichtinger.

Mehr als eine Stunde zu spät fuhr der Zug am Westbahnhof ein. Hier herrschte Chaos: „Das ist wie Roulette. Fährt der Zug oder fährt er nicht. Die Informationspolitik ist suboptimal“, sagte Rudolf Passet.

Der Intercity-Verkehr auf der Weststrecke in Richtung Wien endete am Nachmittag in St. Pölten. Die deutschen ICE-Schnellzüge fuhren bis Meidling. Auf der Südstrecke endeten Fernzüge in Wiener Neustadt. Der Flughafen Schwechat wurde nur von Schnellbahnen und dem CAT angefahren – allerdings mit Verspätungen.

PistensperreAuch am Flughafen selbst mussten sich Tausende Passagiere am Montag in Geduld üben. Wegen extremen Seitenwindes sperrte die Austro Control die „Piste 34“. Um 8.30 Uhr wurde quasi der Rollbalken hinuntergelassen. Der Seitenwind hatte sich auf 28 Knoten (52 km/h) ausgewachsen, erlaubt sind laut Sicherheitsstandards 15 Knoten. Für alle An- und Abflüge stand nur noch die zweite Piste „11/29“ parat.

Die Wartezeiten am Boden und in der Luft fielen massiv aus. „Von einigen Minuten bis zu Stunden“, sagte ein Flughafen-Sprecher. Etliche Fluglinien strichen kurzfristig ihre Flüge – insgesamt fielen 14 Flüge aus, bis zum Abend wurde die Liste aber noch länger. Eine Entspannung wird erst für Dienstagfrüh erwartet.