„Herbsttage“ in Blindenmarkt waren höchst erfolgreich

8.004 Besucher bei der Operette „Maske in Blau“, 4.149 beim Kindermusical „Frau Holle“ und weitere 1.725 bei den anderen Events bescherten beim 35. Herbsttage-Festival insgesamt 13.878 Gästen Unterhaltung und Kulturgenuss. Am vergangenen Sonntag ging auch eine Ära zu Ende. Am Dirigentenpult stand Kurt Dlouhy, der die letzte Aufführung der „Maske in Blau“ musikalisch leitete und danach den Dirigentenstab an Nachfolger Thomas Böttcher übergab.