Das Gerüst für das Bühnenspektakel "Frau Holle“ steuern die Gebrüder Grimm bei. Doch natürlich drücken die von Intendant Michael Garschall geprägten "Herbsttage“ der Inszenierung ihren Stempel auf. In der Bearbeitung von Florin Stanek und Sebastian Brand inszeniert Christoph Sommersguter die in Zeiten des Klimawandels hochaktuelle Wetter-Story als Gute Laune-Geschichte.

Das Festival " Blindenmarkter Herbsttage “ läuft mit der viel gelobten Operette " Maske in Bla u“ und attraktivem Rahmenprogramm auf Hochtouren, da steht am Wochenende auch schon die nächste Eigenproduktion am Programm. Mit dem Familienmusical " Frau Holle “ werden auf der Bühne der Ybbsfeldhalle Turbulenzen erwartet – allerdings sorgt das Wetterspektakel mit einem Wirbelwind aus Musik und Tanz ausschließlich für Spaß und Unterhaltung.

Die Premiere von "Frau Holle“ steigt am Sonntag um 14 Uhr, am 27. Oktober gibts eine weitere öffentliche Vorstellung. Zudem gibt es in der kommenden Woche eine ganze Reihe von Schulvorstellungen in der Ybbsfeldhalle.

Ein Leckerbissen im Stile der Herbsttage steigt übrigens am 26. Oktober um 11 Uhr mit dem Gratis-Konzert "Klassik für alle“. Moderiert von Silvia Schneider und Markus Freistätter spielt das NÖ Jugendsinfonieorchester unter Jon Swinghammar. Zu hören sind Klassik-Hits aus Oper und Operette, es singt die Mezzosopranistin Margarita Gritskova. Platzkarten sind rar und unter 07473/ 666 80 möglicherweise noch zu ergattern.