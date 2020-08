Blaue Kampagne gegen E-Autos treibt Keil in die eigene Partei

„Aber man darf nicht falsche Hoffnungen wecken“, sagte Teufel. In einem Folder werden zahlreiche Kritikpunkte an elektrobetriebenen Fahrzeugen aufgelistet. Demnach hätten E-Autos eine verheerende Ökobilanz: Die Feinstaubbelastung durch den Abrieb von Reifen und Bremsen sei zum Teil höher als bei Pkw mit Verbrennungsantrieb. Mit dem Aufwand zur Herstellung der Batterie könne ein herkömmliches Auto bereits 100.000 Kilometer zurücklegen. Die Abhängigkeit vom Marktführer China, der Abbau nötiger seltener Erden im Kongo oder in Chile und die Abhängigkeit von ausländischen Stromlieferanten seien zusätzliche Argumente gegen die „Schwachstelle Batterie“. Die ökonomische Aussicht für E-Autos-Besitzer erachtet Teufel als fatal: „Wenn in acht Jahren die Batterie kaputt ist, ist das Auto unverkäuflich.“ Auch Kündigungswellen in der konventionellen Automobilindustrie stünden vor der Tür.