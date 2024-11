Bläserensemble Siedlerklang aus Felixdorf lädt zu klangvollem Konzert

Das Bläserenensemble "Siedlerklang" gibt sein Premierenkonzert in einer Kirche in Felixdorf.

„Klassische Instrumente“ wie zum Beispiel Oboe, Fagott oder Horn werden eher selten gespielt. Musiker aus dem Raum Wiener Neustadt wollten das aber nicht gelten lassen und gründeten kurzerhand selbst ein eigenes Bläserensemble. Und auch der Künstlername war rasch gefunden. Weil in einem Haus in der Siedlergasse in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt) geprobt wird, leitete man davon „Siedlerklang“ ab.

Zum ersten Mal präsentierte sich das neue Bläserquintett im Rahmen der musikalischen Gestaltung eines Gottesdienstes in der Kirche Felixdorf. Nun folgt das erste öffentliche Konzert des neu gegründeten Ensembles. Diesmal werden die Musiker von Siedlerklang in zwei Bläsergruppen abwechselnd in der Kirche zu hören sein.

„Das Quintett ist mit zwei Flöten, Klarinette, Fagott und Horn besetzt. Die klassische Besetzung wäre die Einbindung einer Oboe“, heißt es dazu von Siedlerklang. Und so wurden für das Konzert aus fünf rasch sechs. Das Bläsersextett besteht nun aus Sandra Kukla (Fagott), Silke Edl (Klarinette), Céline Grevillot (Klarinette), Beate Hittinger (Fagott), Franz Baumgartner (Horn) und Karl Gottwald (Horn).

Konzertauftritt Diese Gruppe von Siedlerklang ist inzwischen schon sehr gut zusammengespielt und will das beim Konzert am 24. November um 16 Uhr in der Kirche in der Schulstraße 11 unter Beweis stellen. Es werden die Bläsersinfonien Nr. 1 und Nr. 3 beide in Es-Dur von Johann Christian Bach zu hören sein. Den Schlussteil bildet ein Adagio und Rondo v. C. M. von Weber. Eintritt: freie Spende.