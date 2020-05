Bitteres Erbe für die Eltern des Wilderers

Am Jahrestag der Tragödie von Annaberg wurde am Mittwoch der vier ermordeten Menschen gedacht, die der Wilderer Alois H. auf dem Gewissen hat. In seinem Wohnort Großpriel bei Melk, wo sich der Vierfachmörder nach seinen Taten erschoss, will hingegen niemand mehr an die Katastrophe erinnert werden.

In einem kleinen, alten Bauernhof – nur 100 Meter neben der Villa des Amok-Schützen – lebt der 86-jährige Alois H., der Vater des Wilderers. Der KURIER traf ihn am Mittwoch. "Einfach furchtbar" seien die Geschehnisse vor einem Jahr gewesen. Als er in der Früh die Hühner am Hof füttern wollte, wurde er von Cobra-Leuten gepackt und in ein Auto gerissen, erinnert er sich.

Bei der Frage nach seinem Sohn zögert Alois H. mit einer Antwort. Man habe miteinander zwar gesprochen, "aber er hat wenig Zeit gehabt und war selten da".

Ein furchtbares Lebensende habe der Sohn den Eltern beschert, beklagt der Vater. "Ich musste alles hergeben, auch den Betrieb mit drei Lkw. Sonst hätte ich die kleine Pension nicht bekommen. Jetzt ist alles weg." Das Lebenswerk, das er mit dem Kauf eines kleinen Häuschens begonnen hatte, ist vernichtet. Die momentane Wohnsituation ist zudem trist: "Wir haben oben im Bauernhof eine neue Wohnung eingerichtet. Dort dürfen meine Frau und ich aber nicht sein. Der Masseverwalter hat alles zugesperrt", berichtet der 86-Jährige. Denn die betagten Eltern hatten bei der Übergabe an den späteren Vierfachmörder nur das Nutz- und Wohnrecht für das Erdgeschoß am Bauernhof samt dem Kuhstall erhalten. Ihre Tochter, die im Nachbarort wohnt, bringt Jause und Mittagessen und kümmert sich auch sonst um die Eltern.

Jetzt bleibt H. nur eine Hoffnung – dass der Masseverwalter den Bauernhof nicht verkaufen kann. "So leicht wird das nicht", ist er überzeugt. In der alten Wohnung im Erdgeschoß würden dem gesundheitlich angeschlagenen Paar Wasseradern und Erdstrahlen das Leben ohnehin erschweren.