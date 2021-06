Bittere Pille: So viel kostet Niederösterreich die Corona-Krise

Für heuer sei jedoch der Lockdown im Frühjahr nicht in den Prognosen enthalten gewesen. Von den zusätzlichen Ausgaben im Zusammenhang mit Corona von 340 Millionen Euro entfallen etwa 212 Millionen Euro auf Testungen oder die Impfaktion. Bei den Landeskliniken entstehen Mehrkosten in Höhe von 90 Millionen Euro. Für einen Großteil dieser Kosten erwarte man eine Refundierung durch den Bund, sagte Schleritzko. Durch weniger Einnahmen in Höhe von 112 Millionen Euro und Ausgaben, die nicht refundiert werden, von 26 Millionen Euro, resultiere insgesamt ein höherer Nettofinanzierungssaldo von 138 Millionen Euro, der den Schuldenstand Niederösterreichs weiter erhöhen werde.

Budgets werden durchleuchtet

Mit Blick auf das Doppelbudget 2022/23 betonte der Finanzlandesrat: „Endet die Krise, muss auch der Krisenmodus im Landeshaushalt enden. Anstelle dessen muss der Nachhaltigkeitsmodus wieder gestartet werden“. Es gelte, mit weniger Mitteln die richtigen Lenkungseffekte zu erzielen. „Mittel- bis langfristig wollen wir wieder ein Nulldefizit erreichen, um den Spielraum der kommenden Generationen nicht weiter zu verkleinern“, hielt Schleritzko fest. Ergebnisse der Beratungen mit den ressortverantwortlichen Landesregierungsmitgliedern soll es vor dem Budgetlandtag geben, der diesmal coronabedingt im Herbst statt wie sonst üblich im Juni stattfindet.

In der Sitzung am 17. Juni wird sich der Landtag auch mit der erstmals erstellten Eröffnungsbilanz des Landes nach der neuen Voranschlags- und Rechnungsabschluss-Verordnung (VRV) befassen. Dafür wurden u.a. rund 15.000 Immobilien, Grundstücke und Sonderanlagen, 152,5 Millionen Quadratmeter Infrastrukturanlagen wie etwa Landesstraßen, 20.000 Kulturgüter und 35.000 Sachanlagen bewertet.

Zum Stichtag 1. Jänner 2020 wird für Niederösterreich ein Nettovermögen von minus 6,6 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Bilanzsumme beträgt 13,7 Milliarden Euro, auf der Aktiv-Seite steht langfristiges Vermögen von rund 13 Milliarden Euro - etwa Sachanlagen von 5,25 Milliarden Euro, Beteiligungen wie am Flughafen oder an der EVN von insgesamt 2,9 Milliarden Euro und langfristige Forderungen von 4,8 Milliarden Euro. 700 Millionen Euro sind aus kurzfristigem Vermögen hinzuzurechnen. Auf der Passiv-Seite finden sich 18,3 Milliarden Euro an langfristigen Fremdmitteln sowie 1,8 Milliarden Euro an kurzfristigen Fremdmitteln. Dazu kommen Investitionszuschüsse in Höhe von 200 Millionen Euro.

Pensionsrückstellungen

In den Fremdmitteln stecken mehr als zehn Milliarden Euro an Pensionsrückstellungen, die in die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden können. Auch Wien, Salzburg und Tirol stellen diese dar. ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger sprach von einem „Schönheitsfehler“, weil die Bundesländer wegen des Wahlrechts bei Pensionsrückstellungen nach wie vor nicht vergleichbar seien.