Bittere Pille für den Tourismus: Skigebiet St. Corona sperrt zu

Als Obergrenze für die Umsetzung wurde vom Land ein Budgetrahmen von 11,1 Millionen Euro vereinbart und eine Ausschreibung gestartet. Zwei Bieterkonsortien, Doppelmayr und Leitner, beteiligten sich an dem Verfahren. Gestern endete die Angebotsfrist. „Es wurde nur ein Angebot abgegeben, allerdings zu einem Fixpreis von knapp 18,2 Millionen Euro“, heißt es aus dem Büro von Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. Ob nun stattdessen in den Sommerbetrieb investiert wird, liege an der Bereitschaft der Gemeinde, so das Land.

In der Region hat die Nachricht über das Ende des Skigebiets eingeschlagen wie eine Bombe. St. Coronas Bürgermeister Josef Pichlbauer und sein Kollege aus Kirchberg/Wechsel, Willibald Fuchs, sind bestürzt und wollen nun mit Bohuslav in neue Verhandlungen treten. Kritik wird laut, dass die Ausschreibungskriterien bewusst hoch angesetzt wurden. Im Büro Bohuslav wird das dementiert.