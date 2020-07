Bio-Winzer setzt auf Pferdekraft im Weingarten

Traktoren verschiedenster Bauarten sind ein häufiger Anblick in Weingärten. Auch wenn man den Hängen des Heiligenstein, eines berühmten Weinbergs in Langenlois im Kamptal, entlang fährt. Doch in einem der Weingärten ist alles anders: Da zieht ein Pferd den Pflug und Besucher fühlen sich in frühere Jahrhunderte zurück versetzt. Im neuen, 1,8 Hektar großen Terrassen- Weingarten von Alwin Jurtschitsch haben Traktoren Fahrverbot.