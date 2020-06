Bio-Knoblauch aus dem Marchfeld

Getreidefelder ist man im Marchfeld gewohnt. Auch Zuckerrüben und Mais wird dort kultiviert. Und natürlich Spargel.

Ungewohnt sind die Knoblauchfelder im Raum Zwerndorf nahe der March. Dort haben Sonja und Richard Prossenitsch mit der Ernte ihrer deftigen Knollen begonnen. „Ich habe mich immer wieder gefragt, warum müssen sich die Leute Knoblauch aus China im Supermarkt kaufen. Den könne wir doch auch in Österreich produzieren“, erzählt Bio-Bauer Richard Prossenitsch.

Das Saatgut hat er in Österreich aufgetrieben. Darunter findet sich auch der berühmte Weinviertler „Weingarten-Knofel“, der sich jedoch wegen der maschinellen Bearbeitung der Weingärten nahezu im „Aussterben“ befand. Neben Knoblauch im Ganzen bieten die Biobauern auch eingelegten Knoblauch und Knoblauchpaste an. Erhältlich sind ihre Produkte in Bauernläden der Umgebung sowie ab Hof (gegen Voranmeldung) in Zwerndorf.

Iwww.marchfelder-bioknoblauch.at