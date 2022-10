Mauer. Kaiser Franz Joseph persönlich war am 2. Juli 1902 nach Mauer-Öhling gereist, um beim Neubau der Landes-Heil- und Pflegeanstalt den Schlussstein zu setzen. 120 Jahre später wurde am Montag hier im selben historischen Jugendstilensemble mit der Eröffnung des modernen Bildungscampus’ ein neues Kapital in der Geschichte des Hauses aufgeschlagen.