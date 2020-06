Biber fällen Obstbäume in der Wachau

"Hausgemachtes Problem"

Die Diskussion um Biberschäden erinnert Expertin Barbara Mertin an jene, die nach jedem Hochwasser geführt wird: Zuerst bauen die Menschen – wenn es lange keine größeren Überschwemmungen gibt – zu nahe ans Wasser, dann klagt man über Schäden.

"Im Gegensatz zu anderen Regionen, wie an der Elbe, wo man mit dem Biber zu leben gelernt hat, wurde er bei uns vergessen. Das Abfangen von Bibern funktioniert nur, wenn man sie ausrotten will. Denn alle Gewässer, die mit der Donau verbunden sind, werden innerhalb kürzester Zeit wieder besiedelt."

Das Problem habe großteils damit zu tun, dass man an den Gewässern keine ausreichenden Ufersäume freilässt. Heute werden – anders als in der Vergangenheit – Wege nahe an Uferböschungen errichtet. Die untergraben Biber gern, um einen Bau zu haben. Das Loch kann aber einbrechen. " Biber vermehren sich auch nicht unbegrenzt. In einem Revier lebt eine Familie mit einer begrenzten Kopfzahl. Jungtiere werden mit zwei Jahren von der Familie verbannt ", sagt Mertin.

Natürlich sei aber jeder Fall anders und müsse speziell geprüft werden. Nur: "Alles lasse ich nicht auf den Bibern sitzen."