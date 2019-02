Bezirkshauptmann: "Verlegungen aus St. Gabriel möglich"

Um Abklärung ersucht

FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl hatte in der Vorwoche angekündigt, dass die von Drasenhofen nach St. Gabriel übersiedelten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in andere Quartiere verlegt werden. Ein Vertrag mit der Caritas über eine weitere Betreuung der Jugendlichen werde nicht zustande kommen. Daraufhin gingen vier entsprechende Meldungen im Büro der für Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ( SPÖ) ein, die die Bezirksverwaltungsbehörde am Montag um Abklärung ersuchte.

Sie hatte am Montag gesagt: "Gemäß meinem rechtlichen Auftrag habe ich heute die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Kinder- und Jugendhilfe beauftragt, dem Verdacht der Kinderwohlgefährdung nachzugehen." Diese hatten daraufhin die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde in Mödling in Kenntnis gesetzt und um "unverzügliche Abklärung ersucht". Bereits am Freitag hätten sich besorgte Unterstützer an die Kinder- und Jugendhilfe gewandt und beklagt, dass die angekündigte Verlegung psychischen Druck auf die jungen Asylwerber ausübe, heißt es aus ihrem Büro.

Zusammenbrüche

Tatsächlich hatte die Ankündigung der Verlegung die zehn betroffenen Jugendlichen laut ihren Unterstützern und Freunden aus der Bahn geworfen. Zwei erlitten einen Zusammenbruch. Ein junger Asylwerber musste sogar im Spital behandelt werden. Anfang der Woche gingen vier sogenannte Gefährdungsmeldungen bei der zuständigen Behörde ein. Auch der behandelnde Primar Rainer Fliedl, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hinterbrühl erklärte im KURIER-Gespräch, dass er eine erhebliche psychische Belastung und Retraumatisierung der Jugendlichen orte.