Wiener Neudorf: 74-jähriger Fußgänger von Motorrad erfasst

Ein 74 Jahre alter Fußgänger ist am Dienstagnachmittag auf der B17 in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) von einem Motorrad erfasst und verletzt worden. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge wurde der Pensionist vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Auch der 21-jährige Biker erlitt Blessuren. Der Mann wurde von der Rettung in das Landesklinikum Baden gebracht.