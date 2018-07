Bezirk Mödling: 20 Hektar Getreidefeld standen in Brand

20 Hektar eines Getreidefeldes sind am Mittwoch in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) in Brand geraten. Bei der Bekämpfung der Flammen standen 72 Feuerwehrleute mit 17 Fahrzeugen im Einsatz, sie wurden von Bauern unterstützt. Wegen der Hitze und der anstrengenden Arbeit hatten laut Bezirkskommando mehrere Helfer Kreislaufprobleme. Ein Feuerwehrmann erlitt einen Kollaps und wurde ins Spital gebracht.