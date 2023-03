Bezirk Melk: Höchste Alarmstufe bei Brand einer Maschinenhalle

Zu einem Großbrand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Henning in der Gemeinde Bergland (Bezirk Melk) rückten am Dienstagnachmittag elf Feuerwehren aus zwei Bezirken mit über 100 Einsatzkräften aus. Die höchste Alarmstufe „B4“ war ausgelöst worden.

Explosive Stoffe

In der brennenden Maschinenhalle befand sich ein 3.000 Liter fassender Dieseltank und im Nebentrakt ein Düngemittellager.

Weithin war die Rauchsäule von dem Schadfeuer sichtbar. Die Ursache für das Feuer war vorerst unbkannt. Bei Einsatz der Feuerwehren stand das Kühlen und Absichern des Tanks und der Schutz der angrenzenden Gebäude, wie der Stallungen und des Wohngebäudes im Mittelpunkt.

Unter Kontrolle

Am späten Nachmittag war der Brand laut Feuerwehrangaben unter Kontrolle. Es wurde erwartet, dass die Löscharbeiten bis zum Abend dauern, berichtete der ORF NÖ. Verletzt wurde laut ersten Angaben niemand.