Die verheerende Flut erwischte manche schon zum zweiten Mal

Der Bezirk Lilienfeld wurde - so wie viele andere - von der Flut hart getroffen. Straßen wurden von den Wassermassen weggespült, es gab Murenabgänge und in vielen Kellern steht das Wasser meterhoch. "Seit Donnerstag wurde an der Messstelle in Lehenrotte 491 Liter am Quadratmeter verzeichnet", heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos.