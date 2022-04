Bezirk Hollabrunn: Unfalllenker hatte keinen Führerschein

Ein führerscheinloser Lenker ist nach einem Unfall in der Nacht auf Freitag in seinem Heimatbezirk Hollabrunn ins Spital geflogen worden. Der 21-Jährige war laut Polizei aus vorerst unbekannter Ursache in Grabern von der L35 abgekommen.

Der Wagen touchierte einen Pflock, fuhr rund 70 Meter im Graben und verhakte sich in einem Betonrohr, wodurch das Kfz wieder auf der Straße landete und sich überschlug. Der Mann wurde durch die Windschutzscheibe in einen Graben geschleudert.

Der Verletzte wurde nach dem Unfall kurz vor Mitternacht in Ober-Steinabrunn, einem Teil der Marktgemeinde Grabern, vom Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn transportiert. Der Niederösterreicher wird der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn angezeigt.