Bezirk Amstetten: Motorradfahrer starb nach schwerem Sturz

Ein tragischer Motorradsturz nahm am Donnerstagnachmittag in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) für einen 48-jährigen Oberösterreicher ein tödliches Ende. Der Mann war Polizeiangaben zufolge mit seinem Bike auf der Ertler Straße L86 gestürzt, über die Straße gerutscht und gegen einen Baum geprallt. Letztlich landete der Lenker in der Böschung des angrenzenden Url-Flusses. Das Motorrad stürzte in das Flussbett.