Waldviertler Gemeinden bewerben sich für die Landesausstellung

Wie ein roter Faden würden sich entlang der Bahnstrecke kulturelle Highlights, Festivals, regionale Kulinarik, attraktive Ausflugsziele und die traditionsreiche Teichlandschaft ziehen, so Rosenmayer . „Das alles wollen wir miteinander verbinden“, so die Verantwortlichen. Eine wichtige Bedeutung kommt in der Bewerbung neben den weiteren Gemeinden entlang der Waldviertelbahn den Kopfbahnhöfen Litschau und Groß Gerungs zu: Litschau gehört laut Rosenmayer zu den Kulturhotspots des Landes, mit viel Expertise als Eventstandort. Groß Gerungs würde als Standort des größten Herz-Kreislauf-Zentrums in Österreich ein wichtiges Eingangstor für eine Landesausstellung darstellen.

Die NÖ-Landesausstellung findet alle zwei Jahre statt, die nächste wird 2026 unter dem Titel „Wunder Mensch“ in Amstetten-Mauer stattfinden. Das Waldviertel ist 2028 am Zug – in einem Jahr, in dem Gmünd ein Standortvorteil zukommen könnte: Die 100.000-Einwohner-Stadt Budweis wird 2028 Kulturhauptstadt Europas und wäre auch per Schiene mit Gmünd bestens angebunden.