Waldviertelbahn: Bahnerlebnis und Entdeckertour

Die Traditionsbahn verzaubert ihre Gäste nun bereits seit mehr als 115 Jahren mit ihrem besonderen Charme. Morgens um 9:00 Uhr startet der Goldene Triebwagen in Gmünd und macht sich auf in die Kuenringerstadt Weitra. Dort erwartet die Fahrgäste eine Führung in der Gasthausbrauerei des Brauhotels Weitra. Besonderes Highlight ist dabei die Verkostung des naturtrüben Weitraer Brauhaus Bio-Bieres.