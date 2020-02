Reblaus Express: Der nostalgische Wein- und Genusszug

Die klassische Garnitur des Reblaus Express setzt sich aus dunkelgrünen Nostalgiewaggons mit offenen Plattformen zusammen, die von einer Diesellokomotive gezogen werden. Im mitgeführten Fahrradwaggon werden Räder gerne kostenlos mittransportiert. Das besondere Highlight - und daher immer mit auf Schiene - ist der Heurigenwaggon. Winzerinnen und Winzer aus der Region verwöhnen darin mit süßen und pikanten Köstlichkeiten, erfrischenden Getränken und edlen Weinen.

Zahlreiche touristische Geheimtipps liegen an der Strecke und laden zum Entdecken und gemütlichen Verweilen ein. So findet man in diesem Landstrich die kleinste Stadt Österreichs, die besterhaltenen Stadtmauern und die einzige Perlmuttmanufaktur des Landes. Die Kombination aus Naturerlebnis, Kulinarik, Weingenuss, Brauchtum und Kultur macht eine Fahrt mit dem Reblaus Express zu einem besonderen Erlebnis.