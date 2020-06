Bettlerbanden auf Abzocktour

Ein Schlag gegen die organisierte Bettlerkriminalität ist jetzt Ermittlern in Melk gelungen. Der Fall zeigt einmal mehr, dass die Banden nicht nur dreist, sondern auch ganz gezielt vorgehen. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte am Mittwoch ein Rumäne in Melk aufgegriffen werden. Der Mann hatte eine gefälschte Spendenliste mit dabei. Als der 23-Jährige die Polizisten sah, wollte er die Liste wegwerfen. Zu spät, der Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Rumäne auch in Wels und Feldkirch äußerst aktiv gewesen sein muss. Denn auch hier stand er wegen Betrugshandlungen im Visier der Polizei. Der 23-Jährige sitzt nun in St. Pölten in Untersuchungshaft.