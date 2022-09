Betrunkener 22-Jähriger ohne Führerschein verursachte Verkehrsunfall in NÖ

Mit 1,14 Promille und ohne gültigen Führerschein ist ein 22-Jähriger in der Nacht auf Dienstag mit seinem Pkw auf der L133 in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) verunglückt. Polizeiangaben zufolge war der Mann aus dem Bezirk St. Pölten auf kurvenreicher Strecke mit dem Auto nach rechts abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Der verletzte Niederösterreicher wurde in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft wurde erstattet.