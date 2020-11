Betrüger in der PVA: 359.000 Euro auf 432 Sparbücher abgezweigt

Wenn es um das Warum geht, dann bricht dem Angeklagten immer wieder die Stimme. „Es ging um die Zukunftssicherung meiner Kinder“, sagt er und schluchzt.

Mehr als 359.000 Euro soll der Angeklagte in seiner Zeit als Gruppenleiter in der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) abgezweigt haben. Sieben Jahre lang fiel niemandem auf, dass regelmäßig Geld verschwand. „Ich habe immer nur kleine Beträge überwiesen“, sagt er zu Richter Slawomir Wiaderek. Der 48-Jährige bediente sich dabei jener Fälle, wo Pflegegeld zwar gerechtfertigt gewesen wäre, aber nicht beansprucht wurde. Das Geld überwies er schließlich an insgesamt 432 Sparbücher, wo es heute noch liegt. „Ich habe keinen Cent davon angerührt“, erklärt er.

Wahlzuckerl

Einigermaßen kurios ist die Erklärung, wie der ehemalige PVA-Mitarbeiter auf die Idee mit den Sparbüchern kam: Der Niederösterreicher wollte bei der Wahl zum Betriebsrat mitmischen und hatte vor, dabei ganz besondere Wahlzuckerl zu verteilen. Für jeden der 432 Mitarbeiter sollte es dabei ein Sparbuch mit einer Einlage in der Höhe von 20 Euro geben.