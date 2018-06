Betrüger blieb Hochzeit, Auto und Busen schuldig

Ein schönes Anwesen samt Teich, eine Luxuskarosse, Baumaschinen und Silikonimplantate für seine Frau: Das alles soll sich ein ausgefuchster Millionenbetrüger aus dem Raum Baden in den vergangenen Jahren ergaunert und erschlichen haben. Der Anzeige einer aufmerksamen Immobilienmaklerin ist es zu verdanken, dass Betrugsspezialisten des nö. Landeskriminalamts dem 33-jährigen Ronald U. das Handwerk legen konnten. Der bereits einschlägig vorbestrafte Betrüger sitzt in Wiener Neustadt in U-Haft.

Es war sein weltmännisches und überzeugendes Auftreten, dass dem 33-Jährigen anscheinend Tür und Tor für seine Gaunereien öffnete. Er konnte demnach glaubhaft vortäuschen, dass er durch Firmenverkäufe in Ungarn 7,5 Millionen Euro an Erlösen erwarten würde. Es gelang ihm, einen Notar zu finden, der dies in einer Notariatsurkunde auch bestätigte. „Mit dieser falschen Urkunde ging er quasi auf Einkaufstour, ohne tatsächlich einen Cent zu besitzen“, so ein Ermittler.