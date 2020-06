Bestürzung nach Mord: "Er war ein Psychopath"

Ein fataler Fehler. Denn eine neuerliche Gewalttat wäre ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen gewesen und hätte Markus G. wieder zurück hinter Gitter gebracht. Der 29-Jährige war erst im heurigen Frühjahr vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Der vorbestrafte Mann war wegen bewaffneten Raubes und Suchtgiftdelikten zu neun Jahren verurteilt worden. Sieben saß er ab.

Für die Angehörigen von Vanessa C. war er eine tickende Zeitbombe. „Es wusste jeder von seiner Gewaltbereitschaft. Er war ein Psychopath“, meint eine Freundin.

Nachdem Vanessa C. endgültig nichts mehr mit dem 29-Jährigen zu tun haben wollte, dürfte er am Freitag auf eine neuerliche Aussprache gedrängt haben. Laut derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden am Abend in einer Diskothek in Leobersdorf. Ob sie zusammen das Lokal verlassen haben, oder Markus G. der 31-Jährigen in ihr Reihenhaus gefolgt ist, ist noch Gegenstand der Erhebungen. Zwischen drei und vier Uhr Früh dürfte es jedenfalls zu der abscheulichen Bluttat im Wohnzimmer gekommen sein. Laut Obduktionsbericht hat der groß gewachsene Muskelprotz der zarten Frau den Kehlkopf eingedrückt und danach zum Messer gegriffen. Es wurden mehrere Stiche in die Hals- und Herzgegend gezählt.

Laut eigenen Angaben stand der Täter unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein toxikologisches Gutachten wird das klären.