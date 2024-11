Unter Beschuss: Blauhelme im Libanon hören jetzt auf eine Frau

Angesichts der Sicherheitslage im Südlibanon kann man von einer heiklen Mission sprechen. Nachdem vor wenigen Tagen acht österreichische Blauhelme bei einem Raketenangriff auf das UNIFIL-Camp Naqoura verletzt wurden, hat ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Montag 81 Soldatinnen und Soldaten in der Kaserne Götzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) zu ihrer Auslandsmission in den Libanon verabschiedet.