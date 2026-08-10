Aus aufgelassenem Firmenareal wird neues Stadtquartier

Viele Jahre lang hatte die Firma Aichelin in der Mödlinger Fabriksgasse Industrieöfen hergestellt. Nach der Verlagerung des Produktionsstandortes soll das Areal nun als „Bern.Dorf“ völlig neu gestaltet werden. Hoch gestecktes Ziel: das „Multi-Use-Quartier“ soll Visionäre und Start-ups anziehen, man will „eine gemeinsame Community heranwachsen lassen“, wie Projektentwickler Chris Müller betont.

Als Vorbild sehe man Erfolgsstorys wie die Linzer Tabakfabrik, an deren Entwicklung Müller beteiligt war. Die Vision: „Ein eigenes Dorf in der Stadt mit hoher Aufenthalts- und Arbeitsqualität.“ Entwickelt wird das Projekt von der Eigentümerin, Berndorf-Immobilien. Auf dem rund 18.000 Quadratmeter großen Areal entstehen Co-Working-Bereiche, Werkstätten, Sportflächen, Büros, Ateliers und Veranstaltungsräume. Keine neue Versiegelung Im Zentrum des neuen Quartiers soll der Innenhof der Fabrik zum „Dorfplatz“ werden. Grünflächen, Begegnungszonen, eine Tribüne und ein Brunnen sind geplant. Der Platz ist als „sozialer Mittelpunkt“ gedacht, als Raum für Veranstaltungen und Begegnungen. Bestehende Gebäude will man weiter nutzen, um zusätzliche Flächenversiegelungen zu vermeiden. Als Ersatz für die abgetragene Kalthalle entsteht ein Holzbau für die Firma Aichelin, die in Mödling ansässig bleibt. Gemeinsam mit Unternehmen und Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen. Dazu zählen unter anderem Knorr-Bremse Österreich, Merak, Berndorf Besteck oder Nova Zone Innovation. Auch die Bezeichnungen der Hallen und Räume erinnern an die industrielle Vergangenheit des Platzes: „Ofen.Tor“, „Verlade.Halle“ oder „Wärme.Schmiede“.

Die Räume kann man tageweise, wochenweise oder permanent nutzen. Beeindruckt von den vielen Möglichkeiten auf dem riesigen Areal zeigten sich Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) und Wirtschafts-Stadträtin Dagmar Steiner (Neos) bei einer Führung - gemeinsam mit zahlreichen weiteren Stadt- und Gemeinderäten. „Lebendiger Treffpunkt“ „Es ist schön zu sehen, wenn ein Ort mit Geschichte eine neue Zukunft bekommt. Das Bern.Dorf zeigt eindrucksvoll, wie aus einer starken Idee ein lebendiger Treffpunkt für Menschen, Kultur, Wirtschaft und Gemeinschaft entstehen kann“, so Drechsler. „Gerade für Mödling sind solche Projekte in der Region von großer Bedeutung. Eine lebenswerte Stadt entwickelt sich nicht nur durch ihre Vergangenheit, sondern vor allem durch Menschen, die mit Mut, Kreativität und Weitblick neue Orte der Begegnung schaffen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadtgemeinde Mödling CB Berndorf-Vorständin Claudia Deskovich, Gemeinderätin Susanne Bauer-Rupprecht, Mödlings Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Berndorf-Vorständin Gerda Ehrlich-Ratzinger, Stadtrat Markus Gilly, Stadträtin Dagmar Steiner, Gemeinderat Ondrej Krajcik, Gemeinderätin Claudia Schwarz, Gemeinderätin Teresa Voboril, Baudirektor Werner Deringer, Stadträtin Barbara Kreuzer und Projektentwickler Chris Müller (v.l.)