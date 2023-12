Bergsteiger aus Wien stürzte am Schneeberg ab

Ein Wiener ist am Donnerstag am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) rund 100 Meter über sehr steiles, hart gefrorenes Schneegelände abgestürzt. Der 29-jährige Bergsteiger blieb im Bereich der „Rote Schütt“-Flanke auf einem Schuttfeld liegen. Er konnte noch selbst die Einsatzkräfte mit dem Handy verständigen.

Der Verletzte wurde per Tau gerettet und vom Notarzthubschrauber „Christophorus 17“ ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Bruck a.d. Mur geflogen, berichtete die Polizei am Freitag per Aussendung.