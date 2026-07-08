Um beim Boom um die Proteinernährung in der Lebensmittelbranche noch besser mitmischen zu können, investiert die Molkereigenossenschaft Berglandmilch kräftig in ihre Molkerei in Aschbach. Dort werden die Topfen- und Frischkäseproduktionen massiv ausgebaut. Über ein spezielles Investitionspaket fördert unter anderem das Land NÖ dieses Projekt besonders.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Das Projekt zur Topfenerzeugung soll im Februar 2027 in Betrieb gehen.

„Wir investieren in das Thema Topfen und Frischkäse 25 Millionen Euro am Standort“, kündigt Berglandmilch-Geschäftsführer Josef Braunshofer die Fertigstellung der bereits laufenden Baumaßnahmen und den Start der Produktion für den Februar 2027 an. Topfen boomt Topfen sei ein historisch hochinteressantes Produkt, das gerade eine Renaissance erlebe, weil es extrem proteinreich ist, schildert Braunshofer. „Wir sehen, dass Topfen und Frischkäse stark wachsende Segmente sind. Vor allem bei jungen Konsumentinnen und Konsumenten gewinnen diese Produkte kontinuierlich an Bedeutung“, sagt er. Deshalb entwickle Berglandmilch dieses Segment weiter.

Künftig können am Standort Aschbach zusätzlich jährlich rund 15.000 Tonnen Topfen sowie 7.000 Tonnen wärmebehandelter Frischkäse produziert werden. Damit werden die bisherigen Topfenmengen verdoppelt, und beim Frischkäse unter der renommierten Marke Bojar verdreifacht. Produziert werden diese Mengen vor allem auch für den Export nach Deutschland, Italien, Spanien und weniger intensiv auch für Griechenland, schildert Braunshofer. Zusätzliche positive Effekte Zugleich kommen durch das Projekt neue Abfüllanlagen, die neue Verpackungsformate bedienen. Gleichzeitig wird in dem Betrieb, der als größte Molkerei Österreichs mit mehr als 500 Mitarbeitern gilt, mehr Flexibilität für die Entwicklung innovativer Produkte geschaffen. Auch in den Bereichen Qualität, Hygiene und Prozesseffizienz setze man mit der Investition neue Maßstäbe, heißt es bei Berglandmilch.