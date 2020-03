Milchflasche passt in Regierungsplan

"Ich freue mich wirklich riesig über diese Einführung der Mehrwegflasche bei der Milch und unterstütze das, so gut ich kann. Das ist für mich eine späte Genugtuung.“ So euphorisch kommentierte NÖ Landeshauptmann außer Dienst, Erwin Pröll, das Comeback der Mehrwegflasche durch die Berglandmilch. Wie berichtet, werden ja seit der Vorwoche in der Molkerei Aschbach (Bezirk Amstetten) täglich rund 100.000 Literflaschen abgefüllt. Verarbeitet werden in Österreichs größter Molkerei täglich 1,5 Millionen Liter Milch.