Belastungsprobe in den NÖ-Spitälern: "Wir brauchen jedes Bett"

Die zweite Welle sei aufgrund der um ein Vielfaches höheren Zahl der Neuinfizierten auch nicht mit der im Frühjahr zu vergleichen, so der Politiker. Zwar habe man in den vergangenen Monaten weitere Beatmungsgeräte beschafft, das Personal stoße jedoch an seine Grenzen.

„Der Zustand der Patienten verschlechtert sich oft schnell und stellt die Stationen vor viele Herausforderungen“, berichtete Oberarzt Martin Ursli. Auch die Einschulung von Kollegen aus anderen Abteilungen in kurzer Zeit gestaltet sich laut Stationsleiterin Angelika Köck als herausfordernd und resultiere in einem „riesigen Stresslevel“. Sowohl Patienten als auch Personal seien großen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt.

Doppelte Schutzkleidung

Die Mitarbeiter tragen doppelte Schutzkleidung, unter der man viel schwitze. „Man kann nur zu bestimmten Pausen trinken, das macht müde“, erklärte Köck. Weiters habe man bis zu vier Stunden lang FFP3-Masken auf, berichtete der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger (DGKP) Georg Potzmader. „Kopfschmerzen und Müdigkeit am Dienstende sind vorprogrammiert“, sagte er.

Die Erkrankten hätten nur die Spitalsmitarbeiter als Ansprechpartner, so Potzmader. „Für uns ist es schlimm, Patienten nicht so begleiten zu können, wie gewohnt“, sagte Köck. Aufgrund der Isolationsbestimmungen dürften die Pflegekräfte die Hospitalisierten nicht auf gewohnte Art betreuen.

In Niederösterreichs Spitälern sind am Mittwoch zehn Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 54 bis 93 Jahren.