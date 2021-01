Beißen, Kratzen, Spucken: Notrufknopf für das Spitalspersonal

Der Bedarf ist groß

Auf diese Art und Weise soll das Personal, welches mit gewalttätigen Personen konfrontiert ist, rasche Hilfe erhalten. Bedarf gibt es genug, wie eine Untersuchung in den 27 Landeskliniken zeigt. Bei einer Erhebung 2018 wurden in 7 Monaten insgesamt 1.109 gewaltvolle Übergriffe dokumentiert. In den meisten Fällen sind diese von Patienten ausgegangen, aber auch Angehörige und Besucher tauchen in den Erhebungsbögen als Aggressoren auf. In der Folge wurden Mitarbeiter aus besonders gefährdeten Bereichen in Deeskalationsprogrammen auf solche Ernstfälle trainiert. „Bedenkt man, dass bereits mehr als 30 Prozent der Übergriffe körperliche Attacken wie beispielsweise spucken oder beißen sind, dann wird klar, dass Schulungen alleine nicht mehr reichen“, heißt es aus dem Landesklinikum Wr. Neustadt.

Deshalb sei man hier einen Schritt weitergegangen und habe bereits vor Weihnachten das Projekt begonnen. Das System setzt einen stillen Notruf ab, der auf definierte Handys übertragen wird. Zusätzlich erhalten die Ersthelfer eine Audiotextansage, wo der Notfall stattfindet. Zunächst wird „Disty“ in fünf Abteilungen des Klinikums getestet.