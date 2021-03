Bauernhof in Flammen, Großeinsatz in NÖ

In Kainraths, einer Katastralgemeinde von Waidhofen a.d. Thaya-Land, ist am Freitagvormittag ein Großbrand auf einem Bauernhof ausgebrochen. Zehn Feuerwehren waren mit 150 Einsatzkräften an Ort und Stelle, berichtete Manfred Damberger, der Chef des Bezirkskommandos Waidhofen a. d. Thaya. Verletzt wurde zum Glück niemand.