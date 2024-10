Mariazellerbahn: Modernisierung und Hochwasser-Reparaturen

Auf der mehr als 115 Jahre alten eingleisigen Schmalspurstrecke werden laut einer Aussendung von Montag unter anderem die Sicherungsanlagen zweier Eisenbahnkreuzungen erneuert, die Fahrleitung des neuen Bahnhofs Mariazell an die Strecke angebunden sowie Stopfarbeiten durchgeführt. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Der Frühverkehr zwischen Laubenbachmühle und St. Pölten wird bereits jetzt im Halbstundentakt bedient.

"Mehr Züge bedeuten eine höhere Belastung für die Infrastruktur und wesentlich mehr Zugkreuzungen. Daher haben wir bereits in eine neue Betriebsausweiche für Zugkreuzungen und in Gleissanierungen auf insgesamt fünf Streckenkilometern sowie in die Generalsanierung der Kuhgraben- und Eselgraben-Brücke investiert", erklärten die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl gemeinsam mit Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.