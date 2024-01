Bahnhof in Mariazell wird um 10 Millionen Euro modernisiert

Die erste Etappe der Arbeiten findet im Rahmen der jährlichen Frühjahrsstreckensperre der Mariazellerbahn vom 26. Februar bis 30. April statt. In der Zeit wird zwischen Hofstetten-Grünau (Bezirk St. Pölten-Land) und Mariazell ein Schienenersatzverkehr geführt. In dieser Startphase entsteht 500 Meter Entfernung vom 1906 eröffneten alten Bahnhof ein interimistischer Ersatzbahnhof, der am 1. Mai in Betrieb gehen wird.