Die Beschäftigten seien in einer Betriebsversammlung in St. Valentin informiert worden. Ein bereits abgeschlossener Sozialplan komme bei allen Beendigungen von Arbeitsverhältnissen in der aktuellen Situation zur Anwendung und regle auch Möglichkeiten zur Umschulung und Ausbildung. Weitere Standorte in Österreich seien aktuell nicht vom Personalabbau betroffen. In St. Valentin wurden im Vorjahr ebenfalls bereits drei Dutzend Beschäftigte abgebaut.

Derzeit reiche diese Kombination aus Maßnahmen aus, um das Unternehmen stabil zu halten, die Situation werde aber in regelmäßigen Abständen evaluiert. „Wir kämpfen jedenfalls um jeden Auftrag, damit wir die Auslastung der Werke bestmöglich erreichen.“ Die Engel Gruppe beschäftigt derzeit weltweit 7.400 Mitarbeiter, davon 3.800 in Österreich (2.260 in Schwertberg, 270 in Dietach und eben 1.270 in St. Valentin).