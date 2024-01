Die Niederösterreich Bahnen verzeichneten ein Rekord-Jahr

Ob im Alltag oder in der Freizeit: Die sechs Bahnen und die zwei Bergbahnen der Niederösterreich Bahnen bringen im Bundesland jährlich Millionen von Menschen an ihr Ziel. Sowohl für Schülerinnen und Schüler sowie Pendlerinnen und Pendler stellen die Mariazellerbahn und Co. wichtige Verbindungen dar. Im Jahr 2023 verzeichneten die Niederösterreich Bahnen mit insgesamt 1,344 Millionen Fahrgästen ihr erfolgreichstes Jahr.