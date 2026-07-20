Semmering-Basistunnel: Ein Toter nach schwerem Arbeitsunfall
Ein schwerer Arbeitsunfall überschattet die Arbeiten zum Bau des Semmering-Basistunnels zwischen NÖ und der Steiermark. Am Montag ist es beim Baulos in Göstritz auf niederösterreichischer Seite zu einem tragischen Zwischenfall gekommen.
Mindestens zwei Arbeiter sollen von herabstürzenden Stahlteilen getroffen worden sein. Laut Informationen des KURIER gibt es ein Todesopfer, eine weitere Person soll schwer verletzt sein.
Der Rettungseinsatz war Montagmittag noch im Gange, bestätigen Polizei und Rotes Kreuz.Wie gefährlich der Tunnelbau ist, wird durch bisher vier Todesopfer deutlich, die bis Montag zu beklagen waren. Der jüngste Zwischenfall gilt als das fünfte tödliche Unglück.
Tunnel-Fertigstellung 2030
Nach dem finalen Tunneldurchschlag im November 2024 wird seit dem Vorjahr eifrig an der technischen Tunnelausrüstung in den beiden Röhren gearbeitet. Bis alle notwendigen technischen Anlagen, Leitungen und zu guter Letzt die Beton-Gleistragplatten, auf denen schlussendlich die Schienen montiert werden, installiert sind, vergehen noch weitere drei Jahre. 2030 sollen die ersten Züge durch den Tunnel rollen.
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