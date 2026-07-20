Semmering-Basistunnel: Ein Toter nach schwerem Arbeitsunfall

Ein schwerer Arbeitsunfall überschattet die Arbeiten zum Bau des Semmering-Basistunnels zwischen NÖ und der Steiermark. Am Montag ist es beim Baulos in Göstritz auf niederösterreichischer Seite zu einem tragischen Zwischenfall gekommen.

Mindestens zwei Arbeiter sollen von herabstürzenden Stahlteilen getroffen worden sein. Laut Informationen des KURIER gibt es ein Todesopfer, eine weitere Person soll schwer verletzt sein.