Semmering-Basistunnel geht in die finale Bauphase

Es sind zwar noch vier Jahre, bis der erste Passagier mit Tempo 230 durch den Semmering-Basistunnel rollen wird. Trotz des langen Zeitraums befinden sich die Arbeiten aber bereits in der "finalen Phase".

In weniger als zwei Stunden mit dem Zug von Wien nach Graz und in 2 Stunden 40 Minuten nach Klagenfurt – der Semmering-Basistunnel macht das zusammen mit der neuen Koralmbahn möglich. Bei den ÖBB spricht man in dem Zusammenhang von einem "Gamechanger" auf der Südstrecke. Mammutaufgabe Innenausbau Obwohl die 27,3 Kilometer langen Röhren durch den Semmering fertig gegraben und alle Vortriebe beendet sind, ist das Projekt noch nicht auf Schiene. Aufgrund der gewaltigen Dimension des Tunnels gilt der Innenausbau als Mammutaufgabe. Nachdem 2,5 Millionen Kubikmeter Beton für den Bau der beiden Tunnelröhren benötigt und rund 67.000 Tonnen Baustahl eingebaut wurden, steht nun die letzte Hürde auf dem Programm.

In fast allen Bauabschnitten wird bereits an der technischen Tunnelausrüstung gearbeitet. Dabei müssen mehr als 1.000 Kilometer Kabel, Sicherheitsausrüstung und Technik sowie die Gleisanlagen verlegt werden, heißt es bei den ÖBB. Kernstück der sogenannten "Festen Fahrbahn" sind Beton-Gleistragplatten, auf denen schlussendlich die Schienen montiert werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © 3D-Schmiede/ÖBB So soll das Portal in Gloggnitz aussehen, wenn es fertig ist.

Lkw-Lawine An der Oberfläche in Niederösterreich haben die Abreiten zuletzt zu Irritationen bei Anrainern der Stadt Gloggnitz geführt. Die dortige Bürgerinitiative BISS beklagte eine deutliche Zunahme des Lkw-Verkehrs zur Tunnelbaustelle. Der Grund sind die letzten, laut ÖBB "intensiven Arbeiten" an der Beton-Innenschale in einem gut drei Kilometer langen Abschnitt. Dafür werden Unmengen Beton plus Zusatzstoffe benötigt, die alle per Schwerverkehr angeliefert werden. Wie es bei den ÖBB heißt, werden für einen zwölf Meter langen Gewölbeblock pro Abschnitt etwa 350 Kubikmeter Beton benötigt. Damit erklären sich auch die vermehrten Lkw-Fahrten.

Im Fröschnitzgraben steht die nächste Herausforderung für die Ingenieure an. Dort werden die beiden, 400 Meter senkrecht ins Erdreich führenden Schächte umgebaut. In der Vortriebsphase sind Baumaschinen, Lkw, Muldenkipper und Material über die gewaltigen Schachtanlagen in und aus dem Tunnel transportiert worden. "In Zukunft dienen sie zur Entlüftung der Tunnel in der Betriebsphase", heißt es vonseiten der Verantwortlichen.