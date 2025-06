Semmering-Basistunnel wird zum Gamechanger auf der Südstrecke

In weniger als zwei Stunden mit dem Zug von Wien nach Graz. Was kürzlich noch unmöglich erschien, ist ab Herbst 2030 Realität. Der Bau des Semmering-Basistunnels ist vier Jahrzehnte nach der ersten Idee auf die Zielgerade eingebogen. Am Dienstag ging es ein letztes Mal durch die Schachthebeanlage im Fröschnitzgraben 400 Meter tief ins Bergmassiv, bevor der Schacht mit Beton verkleidet und nur noch zur Belüftung der 27,3 Kilometer langen Tunnelröhren dient.